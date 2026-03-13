México vs Brasil leyendas: ¿Quiénes son los jugadores confirmados?
El duelo entre leyendas del futbol mexicana frente a brasileñas se jugará en el renovado Estadio Azteca este 19 de abril.
A través de un comunicado oficial, se anunciaron 4 nuevas figuras internacionales que se suman al duelo de nostalgia rumbo al Mundial 2026. Con estas incorporaciones, el total llega a 18 leyendas confirmadas, 9 por cada selección por ahora. Las plantillas se completarán hasta 18 jugadores por equipo en las próximas semanas.
¿Cuáles son los 4 jugadores confirmados?
- México: Francisco “Paco” Palencia, delantero histórico de Cruz Azul, Pumas y Chivas, y Jesús “Chuy” Corona, portero legendario de Cruz Azul y Xolos, campeón olímpico en Londres 2012.
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- Brasil: Giovanni Silva, mediocampista creativo que brilló en Santos, Barcelona y Olympiacos, y Aldair, defensa central, campeón del mundo en 1994 y leyenda de la Roma.
¿Cuál es la lista de las 18 leyendas confirmadas?
Selección México Leyendas:
- Rafael Márquez
- Andrés Guardado
- Pavel Pardo
- Miguel Layún
- Jared Borgetti
- Oribe Peralta
- Braulio Luna
- Francisco “Paco” Palencia
- Jesús “Chuy” Corona
Selección Brasil Leyendas:
- Ronaldinho
- Kaká
- Marcelo
- Adriano
- Edmílson
- Lúcio
- Maicon
- Giovanni Silva
- Aldair
Este encuentro será uno de los eventos más esperados antes del Mundial 2026, con un ambiente de nostalgia y futbol de alto nivel en el remodelado Coloso de Santa Úrsula.