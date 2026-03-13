México vs Brasil leyendas: ¿Quiénes son los jugadores confirmados?

A través de un comunicado oficial, se anunciaron 4 nuevas figuras internacionales que se suman al duelo de nostalgia rumbo al Mundial 2026. Con estas incorporaciones, el total llega a 18 leyendas confirmadas, 9 por cada selección por ahora. Las plantillas se completarán hasta 18 jugadores por equipo en las próximas semanas.

Rafa Márquez / Hector Vivas Ampliar

¿Cuáles son los 4 jugadores confirmados?

México: Francisco “Paco” Palencia, delantero histórico de Cruz Azul, Pumas y Chivas, y Jesús “Chuy” Corona, portero legendario de Cruz Azul y Xolos, campeón olímpico en Londres 2012.

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Brasil: Giovanni Silva, mediocampista creativo que brilló en Santos, Barcelona y Olympiacos, y Aldair, defensa central, campeón del mundo en 1994 y leyenda de la Roma.

¿Cuál es la lista de las 18 leyendas confirmadas?

Selección México Leyendas:

Rafael Márquez

Andrés Guardado

Pavel Pardo

Miguel Layún

Jared Borgetti

Oribe Peralta

Braulio Luna

Francisco “Paco” Palencia

Jesús “Chuy” Corona

Andrés Guardado habló de la famosa fiesta Ampliar

Selección Brasil Leyendas:

Ronaldinho

Kaká

Marcelo

Adriano

Edmílson

Lúcio

Maicon

Giovanni Silva

Aldair

Ronaldinho en su paso por el Barcelona. Foto: Getty Images Ampliar

Este encuentro será uno de los eventos más esperados antes del Mundial 2026, con un ambiente de nostalgia y futbol de alto nivel en el remodelado Coloso de Santa Úrsula.