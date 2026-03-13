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  • 13 MAR 2026, Actualizado 21:58

México vs Brasil leyendas: ¿Quiénes son los jugadores confirmados?

El duelo entre leyendas del futbol mexicana frente a brasileñas se jugará en el renovado Estadio Azteca este 19 de abril.

México vs Brasil juego de leyendas Estadio Azteca

México vs Brasil juego de leyendas Estadio Azteca

Diego Sandoval

A través de un comunicado oficial, se anunciaron 4 nuevas figuras internacionales que se suman al duelo de nostalgia rumbo al Mundial 2026. Con estas incorporaciones, el total llega a 18 leyendas confirmadas, 9 por cada selección por ahora. Las plantillas se completarán hasta 18 jugadores por equipo en las próximas semanas.

Rafa Márquez / Hector Vivas

¿Cuáles son los 4 jugadores confirmados?

  • México: Francisco “Paco” Palencia, delantero histórico de Cruz Azul, Pumas y Chivas, y JesúsChuyCorona, portero legendario de Cruz Azul y Xolos, campeón olímpico en Londres 2012.

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  • Brasil: Giovanni Silva, mediocampista creativo que brilló en Santos, Barcelona y Olympiacos, y Aldair, defensa central, campeón del mundo en 1994 y leyenda de la Roma.

¿Cuál es la lista de las 18 leyendas confirmadas?

Selección México Leyendas:

  • Rafael Márquez
  • Andrés Guardado
  • Pavel Pardo
  • Miguel Layún
  • Jared Borgetti
  • Oribe Peralta
  • Braulio Luna
  • Francisco “Paco” Palencia
  • Jesús “Chuy” Corona

Andrés Guardado habló de la famosa fiesta

Selección Brasil Leyendas:

  • Ronaldinho
  • Kaká
  • Marcelo
  • Adriano
  • Edmílson
  • Lúcio
  • Maicon
  • Giovanni Silva
  • Aldair
Ronaldinho en su paso por el Barcelona. Foto: Getty Images

Ronaldinho en su paso por el Barcelona. Foto: Getty Images

Este encuentro será uno de los eventos más esperados antes del Mundial 2026, con un ambiente de nostalgia y futbol de alto nivel en el remodelado Coloso de Santa Úrsula.

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