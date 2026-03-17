Árbitros reportan insultos y agresiones por parte del alcalde de Autlán, Jalisco

Escena lamentable y de máxima gravedad se vivió tras el partido entre Guerreros de Autlán y Los Cabos United, donde el equipo arbitral fue víctima de agresiones dentro del terreno de juego.

Presidente municipal de Autlán, Gustavo Robles Martínez Ampliar

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De acuerdo con los reportes, el presidente municipal de Autlán de Navarro, Gustavo Robles Martínez, acompañado por su jefe de gabinete y elementos de seguridad, invadió la cancha al finalizar el encuentro para encarar al cuerpo arbitral encabezado por Alan Eduardo Contreras.

Lo que siguió fue descrito como una auténtica pesadilla. Los silbantes fueron rodeados, insultados, amenazados e intimidados por un grupo de personas que, paradójicamente, forman parte de la estructura encargada de la seguridad municipal. La situación escaló aún más cuando el asistente número dos fue golpeado por dos individuos que hasta el momento no han sido identificados.

Ahora lo violencia en el Futbol viene de las mismas autoridades, resulta que el Presidente Municipal de Autlán de Navarro Jalisco Gustavo Robles Martinez, el día de ayer junto con sus escoltas agredieron cobardemente por la espalda a la cuarteta arbitral del partido Guerreros de… pic.twitter.com/nr8UQQVgSY — Francisco Chacón (@pacochaconmx) March 17, 2026

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Entre los testimonios recabados, destaca una frase que refleja la gravedad del incidente: “Sabemos dónde viven”, presuntamente dicha por el jefe de gabinete, Arturo Eleuterio Vera Rodríguez, lo que incrementó el temor del equipo arbitral.

El hecho ha generado indignación y pone sobre la mesa la urgente necesidad de garantizar la seguridad y el respeto hacia los árbitros en cualquier nivel del futbol mexicano.