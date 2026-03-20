Real Madrid vs Atlético de Madrid: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Clásico Madrileño de la Jornada 29 en La Liga de España

Partidazo en LaLiga de España. Real Madrid recibe al Atlético de Madrid en el derbi de la ciudad desde el estadio Santiago Bernabéu.

Atletico Madrid vs Real Madrid LaLiga EA Sports / Soccrates Images Ampliar

La escuadra merengue llega a este duelo con el firme objetivo de sumar tres puntos que lo mantenga peleando con el Barcelona el liderato de la competencia. Sin embargo, la mala noticia para el conjunto blanco es que no podrá contar con Thibaut Courtois, ya que una lesión muscular a mitad de semana lo alejará de las canchas, por lo menos, por las próximas seis semanas. Esto quiere decir que Andriy Lunin será el encargado de saltar como titular en la recta final de la campaña. Por otro lado, los regresos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham son excelentes noticias para los dirigidos por Álvaro Arbeloa.

En cuanto al Atlético de Madrid, la escuadra comandada por el Cholo Simeone llega con una racha de 4 victorias consecutivas en el torneo local, ya que la última vez que perdió fue hace más de un mes frente al Rayo Vallecano. Por si esto fuera poco, el pase a los cuartos de final en la Champions hacen que el cuadro colchonero llegue muy motivado y buscarán tres puntos más que los afiancen en la tercera posición de la tabla general.

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