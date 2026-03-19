Thibaut Courtois es baja oficial: El portero del Real Madrid se pierde el partido contra la Selección Mexicana / NurPhoto

En el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, el portero belga Thibaut Courtois salió lesionado al medio tiempo debido a una molestia en el muslo derecho.

Courtois en el partido de Manchester City vs Real Madrid / Catherine Ivill - AMA Ampliar

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Este jueves, el Real Madrid informó de manera oficial el diagnóstico y el tiempo estimado de recuperación, el cual resultó más serio de lo previsto. El guardameta sufrió una lesión en el recto anterior del cuádriceps, por lo que estará fuera de actividad entre 6 y 8 semanas.

La baja de Courtois provocará que se pierda compromisos importantes con el conjunto merengue, entre ellos el derbi frente al Atlético de Madrid, el Clásico ante el Barcelona y la serie de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich.

Además del club blanco, la selección de Bélgica también pierde a una de sus principales figuras de cara a la fecha FIFA de marzo, en la que tenía programados partidos frente a la Selección Mexicana y Estados Unidos. Aunque el técnico Rudi García aún no hace oficial la convocatoria, esta lesión obliga a replantear la situación en la portería.

Thibaut Courtois / Carl Recine Ampliar

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Se trata de una ausencia importante, y para México representa un cambio inesperado, ya que la intención de estos encuentros amistosos era medirse ante las máximas figuras de Portugal y Bélgica. Por ahora, la lesión de Courtois ya está confirmada, y solo queda esperar si Cristiano Ronaldo será convocado y tendrá participación en el partido que se disputará en el Estadio Azteca.