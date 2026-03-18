Champions League: Quedaron definidos los clasificados a los Cuartos de Final

Listos los ocho equipos clasificados para los cuartos de final de la UEFA Champions League. Este miércoles terminaron por avanzar los cuatro restantes: Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool y Bayern Múnich.

Barcelona / Alex Caparros Ampliar

El primer partido del día fue el cruce de los culés contra el Newcastle, en donde los dirigidos por Hansi Flick ganaron por marcador global de 8-3. En los segundos 90 minutos, culminaron 7-2 con goles de Marc Bernal, Fermín López, Lamine Yamal y un doblete de Raphinha y Robert Lewandowski.

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Atlético de Madrid, a pesar de sufrir en el compromiso de vuelta, lo hecho en la ida les ayudó a eliminar al Tottenham. Con goles de Julián Álvarez y David Hancko; para los Spurs apareció con un doblete Xavi Simons y un tanto de Randal Kolo Muani. El marcador global culminó en 7-5 a favor de los dirigidos por Diego Simeone.

Liverpool le pasó por encima al Galatasaray 4-0 con tantos de Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch y otro de Mohamed Salah. El egipcio se recuperó, ya que minutos antes había fallado un penalti.

Bayern Múnich, en el Allianz Arena, terminó su labor con un global de 10-2 ante la Atalanta. En el duelo de vuelta, los autores de los goles fueron Karl, Luis Díaz y un doblete de Harry Kane.