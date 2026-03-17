Real Madrid elimina al Manchester City en la Champions League con doblete de Vinicius / Carl Recine

El Real Madrid llegaba a Manchester con una ventaja decisiva obtenida en la ida, donde Federico Valverde brilló con un hat-trick en el Santiago Bernabéu. Ese 3-0 dejó al Manchester City obligado a una remontada casi imposible en la vuelta.

Vinicius Jr. / Alex Pantling - UEFA Ampliar

Desde el inicio, el equipo de Pep Guardiola buscó imponer su juego de posesión, mientras que el club merengue se mantuvo ordenado. La primera acción decisiva llegó tras un momento polémico: Bernardo Silva bloqueó un balón con la mano, lo que fue señalado como penalti y le valió la tarjeta roja. Tras la revisión del VAR, Vinicius Junior no falló desde los once pasos y puso la ventaja para los blancos.

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Antes del descanso, Erling Haaland descontó para el City con un remate dentro del área, poniendo el 1-1 momentáneo. En la segunda mitad, Vinícius Júnior anotó nuevamente, colocando el 1-2 definitivo que selló la eliminación del Manchester City.

Con este triunfo, el Real Madrid avanza a los cuartos de final de la Champions League 2026, donde enfrentará muy probablemente al Bayern Munich. Los partidos de Champions están programados para abril, marcando el camino hacia las semifinales.

Vini Jr. silenció a la afición del Manchester City, tras cobrar la pena máxima en el Etihad Stadium.



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Tras dejar fuera al vigente campeón, el conjunto español se consolida como el principal candidato al título de la UEFA Champions League, listo para buscar una nueva “Orejona”. El Real Madrid volvió a demostrar su jerarquía en Europaante un rival de peso en el fútbol internacional.