Sultanes Femenil alcanza la gloria y se corona por primera vez en la Liga Mexicana de Softbol / FOTO: @amoelbeisbol

Sultanes Femenil hizo historia al conquistar su primer título de la Liga Mexicana de Softbol tras vencer 12-1 a Diablos Rojos Femenil en el cuarto juego de la Serie de la Reina. Con este resultado, la novena regiomontana cerró la serie con un contundente 3-1 a su favor en el Estadio de la Ciudad de México, sumando así su corona número 11 como organización deportiva profesional.

¡SOMOS CAMPEONAS! 🏆 ¡SOMOS LAS REINAS!



¡La tercera si fue la vencida y hoy levantamos nuestra primera corona de la @LigaMexSoft ! 👑



¡Por y para ustedes familia Sultán! ¡GRÍTALO MONTERREY! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/0zix38t2fL — Sultanes Femenil Oficial (@SultanesFemenil) March 22, 2026

La victoria definitiva se construyó desde la primera entrada con un cuadrangular solitario de Morgan Howe ante los lanzamientos de la abridora Carley Hoover. El dominio de Monterrey fue total al anotar en 5 de las 7 entradas reglamentarias, destacando un rally de 5 carreras en el sexto episodio que incluyó un vuelacercas de 3 rayitas por parte de Baylee Klingler.

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Katerina Kindermannova se acreditó el triunfo desde el centro del diamante con una labor sólida de 5 entradas y dos tercios, permitiendo apenas 6 imparables y 1 carrera. La lanzadora checa ponchó a 6 rivales y contó con el respaldo de una ofensiva explosiva que castigó tanto a Hoover como al relevo de la cubana Yilian Tornés durante todo el encuentro.

El equipo dirigido por el Monterrey logró una remontada épica en la temporada regular tras iniciar con una marca negativa de 3-9 y finalizar con un récord de 15-13. Esta inercia ganadora se mantuvo en la postemporada, donde eliminaron primero a El Águila de Veracruz en 5 juegos antes de enfrentar y derrotar a las vigentes campeonas en la serie por el título.

Jazmyn Jackson evitó la blanqueada para la escuadra escarlata con un jonrón solitario en la quinta entrada, siendo la única respuesta ofensiva de las locales ante el pitcheo visitante. A pesar del esfuerzo defensivo, Diablos Rojos Femenilno pudo contener los ataques constantes de Marcia Merino y Savannah Wysocki, quienes produjeron carreras clave en las primeras tandas del partido.

El que sea campeón que festeje como quiera 😎 pic.twitter.com/5mZCK7jNR3 — Sultanes Femenil Oficial (@SultanesFemenil) March 22, 2026

Con este campeonato, la Liga Mexicana de Softbol registra 3 monarcas distintos en sus primeros 3 años de existencia: Charros de Jalisco en 2024, Diablos Rojos Femenil en 2025 y ahora Sultanes Femenil en 2026. La organización regiomontana iguala así el éxito de su rama varonil en el béisbol, consolidándose como una de las instituciones más ganadoras y constantes del deporte en México.

El trofeo de la Serie de la Reina viajará a Monterrey este domingo tras una campaña donde las Sultanes ganaron 12 de sus últimos 16 compromisos oficiales.