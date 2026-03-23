Revelan las polémicas palabras de Nicolás Larcamón a la árbitra Karen Díaz

El pasado viernes, después del enfrentamiento de Mazatlán vs. Cruz Azul en la Jornada 12 de la Liga MX, se generó una gran polémica al término del partido cuando el técnico celeste, Nicolás Larcamón, se acercó a saludar al cuerpo arbitral.

Karen Díaz Medina / Jam Media Ampliar

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Después de que los cementeros lograran empatar con la escuadra del puerto en El Encanto, el Director Técnico, Nicolás Larcamón, se acercó a reclamar al cuerpo arbitral al final del partido. La polémica se desató al momento que el dirigente le extendiera la mano a la árbitro Karen Díaz, la cual no devolvió el saludo y se apartó bajo los reclamos del argentino. El incidente quedó grabado y fue difundido en redes sociales.

¿Qué dijo Larcamón a Karen Díaz?

Múltiples reportes apuntan que el timonel realizó diferentes comentarios durante el encuentro, pero nunca insultó directamente a la juez. El periodista David Medrano, por medio de su canal de YouTube, expresó que el estratega solo resaltó lo malo que eran los árbitros designados para el partido.

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A lo largo del partido, en varias ocasiones, dicen que por lo menos cinco, Nicolás, a pecho abierto, cuando alguna decisión del árbitro gritaba ‘qué malos son’, y un par de ocasiones Karen volteó para pedirle mesura y Larcamón volteó con su asistente quien decía ‘son malísimos, tiene razón, qué malos son — David Medrano

NO LO QUISO SALUDAR.

Karen Diaz no le quiso dar la mano a Nicolas Larcamón al final del Mazatlan vs Cruz Azul. Algo pasó es evidente. pic.twitter.com/Px2bjtIsuG — david medrano felix (@medranoazteca) March 21, 2026

No hay insulto, puede ser una falta de respeto, (pero) el técnico no insultó al cuerpo arbitral, por eso ni el cuarto árbitro ni Karen Janett pudieron hacer un reporte en ese sentido. Esta fue la frase ‘qué malos son’ en varias ocasiones por parte de Nicolás Larcamón — David Medrano

Existen diferentes versiones en las que el entrenador pudo decir para que la jueza tomara la decisión de no darle la mano. El exárbitro de la Liga MX, Eduardo Galván Basulto, respaldó a su colega

Si decidió no darle la mano es porque seguramente algo pasó durante el partido, Karen no provoca, no falta al respeto… pero tampoco permite que se lo falten”, mencionó el mexicano. —

Después de la polémica, se especula si Larcamón recibirá alguna sanción por el incidente, pero no se ha registrado hasta el momento ningún comunicado por parte de la Comisión Disciplinaria.