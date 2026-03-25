Atlantis Jr., Neón y Esfinge buscarán brillar en la Arena México
¡Cartelera completa del Viernes Espectacular! Max Star y Pólvora se reencuentran tras la caída de la máscara. Además: Atlantis Jr. encabeza el evento estelar en el CMLL.
Las emociones no se detienen en el Consejo Mundial de Lucha Libre, este Viernes Espectacular la acción continúa con la presencia de todas las estrellas, las Amazonas y participantes del Torneo de Escuelas.
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En el encuentro estelar, Atlantis Jr., Neón y Esfinge combinarán su espectacular estilo, con el objetivo de vencer a Soberano Jr., Ángel de Oro y Niebla Roja.
Por otra parte, en la lucha semifinal, una dupla de peligro se hará presente, con la presencia de Averno y Magnus, quienes se medirán a Templario y Flip Gordon.
En un relevo increíble de Amazonas, Marcela, Zeuxis y Skadi unirán fuerzas para medirse a Princesa Sugehit, India Sioux y Olympia.
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El pasado 20 de marzo Pólvora vio caer su máscara, ahora con esta nueva etapa, buscará reivindicarse a lado de El Coyote y El Cobarde, enfrentándose al luchador que lo despojó de su incógnita: Max Star, quien se unirá con Valiente Jr. y Futuro.
Para la segunda lucha de la noche, Magia Blanca junto a los ganadores del Torneo de Escuelas 2026: Tornado y Rey Pegasus, lucharán frente a Infarto, Estudiante Jr. y Crixus. En tanto que las emociones arrancarán con Blue Shark y El Vigía, contra Robin y Sangre Imperial.