Homenaje a Dos Leyendas 2026: ¡Se retira El Satánico, luchas de apuestas, campeonatos y mucho más!

Una noche que nadie se debe de perder se vivirá este viernes 20 de marzo en la Arena México, con Homenaje a Dos Leyendas, magna función que tendrá la lucha del retiro de El Satánico, dos luchas de apuestas, encuentros de campeonato, y muchas más emociones.

Daniel López "El Satánico" Ampliar

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En el encuentro estelar, Claudio Castagnoli expondrá el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL ante Hechicero, en una complicada misión que tendrá la estrella de All Elite Wrestling por conseguir la séptima defensa.

Otro de los combates titulares será cuando Místico, Máscara Dorada y Neón defenderán el Campeonato Mundial de Tríos del CMLL, ante los también representantes de AEW: Jon Moxley, Wheeler Yuta y Daniel Garcia.

Cartelera CMLL Octágono Infernal Ampliar

Con las rivalidades al por mayor, Calavera Jr. I, Pólvora, Max Star, Cancerbero, Calavera Jr. II, Coyote, Hombre Bala Jr. y Virus, apostarán máscaras y cabellera, con el objetivo de conseguir la gloria en la Catedral de la Lucha Libre.

Por otra parte, en el pasado formaron la tercia de Las Artemisas, pero las inoportunas equivocaciones provocaron su ruptura, así que Marcela, Princesa Sugehit y La Magnífica se medirán en un triangular con sus cabelleras de por medio.

Cartelera Campeonato Mundial de TrÍos CMLL Ampliar

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Uno de los momentos emotivos de la noche, se vivirá con el arribo de El Satánico, quien será reconocido junto a Don Salvador Lutteroth González, por su destacada trayectoria de 52 años. Al tiempo en que tendrá su lucha de retiro, enfrentándose en un triangular a las figuras de Blue Panther y Atlantis.

En la segunda lucha de la función, Averno, Euforia y Mephisto lucharán ante Último Guerrero, Rey Bucanero y Toscano por la Copa Infernal. En un relevo atómico de Amazonas,Lluvia, Zeuxis, Dark Silueta y Valkyria, unirán fuerzas para iniciar las acciones frente a Persephone, La Jarochita, La Catalina y Reyna Isis.