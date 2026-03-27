Edson Álvarez está cerca de volver a las canchas de cara al Mundial 2026 tras lesión

Buenas noticias para la selección mexicana. Edson Álvarez está avanzando en su proceso de rehabilitación y podría estar de regreso en las canchas mucho antes de lo esperado. El capitán del Tricolor compartió un video en redes sociales en el cual se le vio trabajando a marchas forzadas para llegar de la mejor manera posible a la Copa del Mundo.

Edson Álvarez con México / Omar Vega Ampliar

Álvarez, quien recientemente fue operado por una lesión en el tobillo izquierdo el 17 de febrero, se encuentra trabajando con Giber Becerra en su recuperación. El ex preparador físico de Miguel Herrera en el América está enfocado en recuperar a Edson en la Ciudad de México. El futbolista del Fenerbahce aprovechó el parón por la fecha FIFA para volver a la capital del país y apresurar su rehabilitación.

En el video compartido se le puede observar trabajando fuerza con pesas y realizando ejercicios con balón, lo que evidentemente quiere decir que va por buen camino su recuperación. Si bien no ha jugado un solo minuto desde el 5 de febrero, se espera que después de la fecha FIFA pueda reintegrarse a los entrenamientos para sumar minutos, en teoría, a mediados de abril.

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Vale la pena mencionar que al cuadro turco le quedan 8 partidos en la temporada, por lo que Edson tendrá tiempo para volver al 11 titular y llegar con buen ritmo futbolístico a la concentración final de cara al debut en la Copa del Mundo el próximo 11 de junio.