Leyendas de Portugal pasean por Tepito durante su visita a la Ciudad de México

Esta semana, un grupo de leyendas de la selección de fútbol de Portugal sorprendió a residentes y aficionados al fútbol en la Ciudad de México al compartir imágenes y videos de su recorrido por las calles del emblemático barrio de Tepito, uno de los sectores más tradicionales y vibrantes de la capital mexicana.

¡LA IA PERDIENDO DE NUEVO CONTRA MÉXICO!

Leyendas futbolísticas de Portugal estuvieron ayer en el Barrio Bravo de Tepito. https://t.co/ck7omN94sV pic.twitter.com/q0fNfYmvp1 — Indigo FAN (@IndigoFAN_) March 26, 2026

La visita de estas figuras históricas del fútbol lusitano se dio en el marco de su estancia en México para el partido amistoso internacional contra la selección mexicana, programado para el próximo sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte.

En las imágenes difundidas a través de redes sociales, se ve a los exjugadores recorriendo las coloridas calles de Tepito y participando en una “cascarita” informal en la cancha local conocida como El Campo del Maracaná, un espacio emblemático del deporte urbano en ese barrio.

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Entre los nombres que destacaron en este recorrido se encuentran Rui Patrício, Ricardinho, Ditesef Fernandes, Nuno Gomes, Madjer, Hélder Postiga y Fernando Meira, quienes además de recordar viejas gestas futbolísticas, compartieron sonrisas y anécdotas con aficionados que se acercaron a saludarlos.

El grupo no se detuvo ahí: tras la partida del partido, continuaron explorando el corazón del barrio, caminando por mercados tradicionales y tienditas locales, en medio de un ambiente festivo donde no faltaron fotografías con vecinos y visitantes que reconocían a los exfutbolistas.

Uno de los momentos más comentados fue cuando se subieron a la icónica moto emblemática de la zona, un símbolo callejero muy querido por los locales, posando para fotografías con curiosos y amantes del fútbol.

Ex jugadores de Portugal en calles de Tepito Ampliar

El amistoso ante México, que se jugará este sábado a las 19:00 horas, sigue siendo un duelo atractivo pese a que la estrella lusa Cristiano Ronaldo no será parte del plantel, ya que la selección portuguesa mantiene un roster de altos nombres internacionales como Bruno Fernandes, Vitinha y Nuno Mendes.

Para quienes no puedan asistir al estadio, las transmisiones en México estarán disponibles en Azteca 7 y Canal 5, ofreciendo cobertura televisiva del partido que servirá como preparación para el Mundial de 2026.

La visita de estas leyendas al barrio de Tepito no solo dejó imágenes curiosas y espontáneas, sino que también generó un puente entre la cultura deportiva internacional y la vida cotidiana de uno de los barrios con más identidad y tradiciones de la Ciudad de México, mostrando otra cara de la experiencia futbolística más allá del terreno de juego.