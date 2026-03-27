Mundial 2026: ¡Así quedaron las finales del repechaje para la cita mundialista!

Han quedado definidos los duelos del repechaje internacional de cara a la copa del mundo del 2026. Este jueves se llevaron a cabo los partidos en Guadalajara y en Monterrey. El primero fue entre Bolivia y Surinam en el estadio gigante de acero.

🇧🇴 Bolivia advance to the #FIFAWorldCup Play-off Final in Monterrey! pic.twitter.com/CRatdLgKIN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 27, 2026

El conjunto de Bolivia se quedó con el triunfo por dos tantos a uno, con goles de Miguel Terceros y Moisés Paniagua. Hay que recordar que los bolivianos eran favoritos, pero sufrieron de más el partido. El otro compromiso se dio en Guadalajara en el Estadio Akron. En este duelo, Jamaica logró vencer a Nueva Caledonia por marcador de un tanto a cero.

Jamaica logró conseguir la anotación en los primeros minutos del juego, luego del tanto de Bailey Cadamarteri y el resto del partido fue bastante cerrado. Con esto se han definido los dos duelos para conocer a los dos invitados a la Copa del Mundo.

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Primero, el próximo 31 de marzo se llevará a cabo el partido entre República de Congo y Jamaica a las 3 de la tarde. Por otra parte, Irak se estará enfrentando a Bolivia el próximo 31 de marzo a las 9 de de la noche para conocer al último invitado a la Copa del Mundo.