Repechaje Intercontinental Mundial 2026: ¡Se definen dos boletos a la Copa del Mundo!

El Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 definirá a los dos ganadores de los boletos para la magna justa en encuentros a disputarse este martes 31 de marzo.

Bolivia FIFA World Cup 2026 / Hector Vivas - FIFA Ampliar

El primer duelo será en el Estadio de Guadalajara en punto de las 3 de la tarde, hora del centro de México, cuando la República Democrática del Congo, que se ganó el medio boleto al vencer en el repechaje de la confederación africana, se medirá ante Jamaica, que recientemente superó a Nueva Caledonia por la mínima diferencia para avanzar a este encuentro. La República Democrática del Congo nunca ha ido a un mundial bajo ese nombre, mientras que Jamaica estuvo presente en la edición de Francia 98’.

En tanto, a las 9 de la noche en el Estadio de Monterrey, Irak y Bolivia jugarán por el otro pase a la Copa del Mundo. Los sudamericanos vienen de vencer 2-1 a Surinam, y no acuden a una competencia de esta magnitud desde 1994, mientras que Irak no ha estado presente desde la edición de México 1986.

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Día de definir los últimos boletos mundialistas, en donde 4 selecciones, todas de distintas confederaciones, se jugarán todo por ser parte de la fiesta de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

¿Dónde ver el Bolivia vs Irak?

TV de paga: TUDN

TUDN Fecha y horario: Martes 31 de marzo / 21:00 Hrs (Tiempo del centro de México)

Martes 31 de marzo / 21:00 Hrs (Tiempo del centro de México) Streaming: ViX y plataformas digitales

¿Dónde ver el Jamaica vs República Democrática del Congo?