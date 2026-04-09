Carlos Alcaraz y Jannik Sinner logran avanzar en el Masters de Montecarlo

El italiano Jannik Sinner fue el primero en asegurar su pase a los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo, luego de imponerse al checo Tomás Machac en un partido sin demasiadas sorpresas.

Carlos Alcaraz, prince of the Rolex Monte-Carlo Masters, advances to the quarter-finals 😤#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/U1Bl49G8t6 — Roland-Garros (@rolandgarros) April 9, 2026

En el primer set, Sinner se mostró sólido con su servicio, lo que le permitió dominar con claridad y llevárselo por 6-1. Para la segunda manga, Machac elevó su nivel y logró complicar el encuentro, llevándolo hasta el tie break, donde se impuso gracias a un saque más efectivo, mientras que el italiano bajó su rendimiento respecto al inicio.

Ya en el set definitivo, Sinner retomó el control del partido; con tres aces y un alto porcentaje de puntos ganados con su primer servicio, cerró el encuentro con un 6-3 para avanzar a la siguiente ronda, donde se medirá ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, actual número 7 del ranking ATP.

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Por su parte, Carlos Alcaraz también selló su clasificación a los cuartos de final tras vencer al argentino Tomás Etcheverry, uno de los jugadores más destacados sobre arcilla en 2026. El español arrancó con autoridad, llevándose el primer set 6-1 gracias a un alto porcentaje de efectividad con su primer saque.

En el segundo parcial, Etcheverry reaccionó y logró incomodar a Alcaraz, especialmente en los puntos con el primer servicio, para quedarse con el set por 6-4. En el último episodio, aunque el español no logró imponer totalmente su juego, supo resolver en los momentos clave y terminó ganando 6-3.

Jannik Winner 👏



The World No. 2 overcomes a tough Machac challenge to make the #RolexMonteCarloMasters last eight! pic.twitter.com/ScEeAG65PC — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 9, 2026

Con este resultado, Alcaraz avanza a los cuartos de final, donde enfrentará al kazajo Alexander Bublik, actual número 11 del ranking ATP.

Cabe recordar que este torneo representa una gran oportunidad para Sinner, quien busca arrebatarle el primer puesto del ranking ATP al español Carlos Alcaraz.