Afición de Rayados protesta con mantas en FEMSA y el Estadio BBVA

La crisis deportiva que atraviesa Rayados de Monterrey ha comenzado a reflejarse fuera de la cancha. En las últimas horas, un grupo de aficionados manifestó su inconformidad colocando mantas en las inmediaciones del Estadio BBVA y también en instalaciones de FEMSA, empresa propietaria del club, como señal de protesta ante los malos resultados del equipo.

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Mensajes directos contra directiva y jugadores

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran diversos mensajes dirigidos tanto a la directiva como a los jugadores. Algunas de las mantas contenían críticas directas hacia altos mandos del club, mientras que otras cuestionaban el desempeño del plantel, evidenciando el descontento generalizado de la afición regiomontana.

Jugadores explotan ante equipo de Rayados Ampliar

La manifestación no ocurrió durante un encuentro oficial, sino en días y horarios sin actividad, lo que refleja un malestar creciente que ha ido escalando con el paso del tiempo. Incluso, los señalamientos también alcanzaron a FEMSA, dejando claro que el enojo no se limita únicamente al rendimiento deportivo, sino también a la gestión institucional.

Eliminación internacional y mal paso en Liga MX

El descontento también está ligado a los resultados recientes del equipo. Rayados quedó fuera de la Concachampions tras ser eliminado por Cruz Azul en los octavos de final, golpe que afectó las expectativas del club. A esto se suma su desempeño en el Clausura 2026, donde Monterrey se mantiene fuera de la zona de Liguilla, aumentando la presión sobre directiva y jugadores. No han logrado ganar en sus últimos 4 partidos de Liga MX (3 derrotas) y la paciencia se acabó, más aún con la última derrota ante San Luis en casa.

Anthony Martial separado de Rayados: el desplante ante Chivas que rompió el vestuario / Jam Media Ampliar

La afición, reconocida como una de las más fieles del fútbol mexicano, ha dejado clara su postura con estas acciones, exigiendo resultados y cambios urgentes en uno de los clubes más importantes de la Liga MX.