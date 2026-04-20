LIGUILLA AL MOMENTO; Así se jugaría la fiesta grande del Clausura 2026 de la Liga MX / Jam Media

La recta final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX ya está aquí y, tras disputarse la Jornada 15, el panorama rumbo a la Liguilla comienza a tomar forma. Con solo un par de fechas por jugarse, varios equipos ya perfilan su lugar en la “Fiesta Grande”, mientras otros aún pelean por meterse, ya sea de forma directa o vía Play-In.

Pumas / Manuel Velasquez Ampliar

¿Cuándo se juega la liguilla del Clausura 2026?

Aunque el calendario oficial puede ajustarse ligeramente, la Liguilla del Clausura 2026 se jugaría inmediatamente después de la fase regular, que está entrando en su cierre tras la Jornada 15. A diferencia de torneos anteriores, desde este semestre ya no se jugará el Play-In que le daba oportunidad a los ubicados entre el 7 y 10 de la tabla general a clasificarse de último momento a la liguilla.

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Estas serían las fechas para la liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX:

Cuartos de Final ida: 2 y 3 de mayo.

2 y 3 de mayo. Cuartos de Final vuelta: 9 y 10 de mayo.

9 y 10 de mayo. Semifinales ida: 13 y 14 de mayo.

13 y 14 de mayo. Semifinales vuelta: 16 y 17 de mayo.

16 y 17 de mayo. Final ida: 21 de mayo.

21 de mayo. Final vuelta: 24 de mayo.

¿Quiénes ya están clasificados?

El actual Top 5 de la tabla general ya está calificado a la liguilla del fútbol mexicano, solo a espera de cómo estarán acomodados finalmente para definir quiénes recibirán los partidos de vuelta en casa para los cuartos de final.

Los equipos que ya están en la fase final de la Liga MX son:

Chivas

Pachuca

Pumas

Cruz Azul

Toluca

Toluca vs Cruz Azul / Rodrigo Oropeza Ampliar

¿Cómo se jugaría la liguilla al momento?

Si el torneo terminara hoy, los cruces de cuartos de final quedarían definidos de la siguiente manera:

(1) Chivas vs (8) León

vs (8) (2) Pachuca vs (7) Atlas

vs (7) (3) Pumas vs (6) América

vs (6) (4) Cruz Azul vs (5) Toluca Este escenario refleja lo competitivo que ha sido el Clausura 2026, con enfrentamientos de alto calibre desde la primera ronda. Destaca especialmente un posible choque entre América y Pumas, así como un duelo muy parejo entre Cruz Azul y Toluca.

Aun así, nada está escrito. Con la tabla tan cerrada, un par de resultados pueden alterar completamente los cruces. Lo único seguro es que la Liguilla promete emociones fuertes, rivalidades intensas y un cierre de torneo digno del futbol mexicano.