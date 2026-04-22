¡Nicolás Larcamón con un pie fuera y Cruz Azul ya tiene a su reemplazo! / Jam Media

La paciencia en la directiva de Cruz Azul se ha agotado. Tras ligar nueve partidos sin conocer la victoria y arrastrar al equipo a una crisis histórica que iguala sus peores registros, el ciclo de Nicolás Larcamón al frente de La Máquina parece haber llegado a su fin.

Nicolás Larcamón / Jam Media Ampliar

Lo que inició como un proyecto dinámico y propositivo se desmoronó tras un mes de abril catastrófico. La incapacidad de Larcamón para corregir el rumbo habría obligado a la directiva a activar un “Plan B” de emergencia para intentar rescatar lo que queda del Clausura 2026, buscando evitar un papelón en la fase final del torneo.

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Plan de emergencia: Huiqui toma fuerza como relevo

Ante este escenario, la directiva cementera ya tendría listo un plan alternativo. El principal nombre que surge como relevo inmediato es el de Joel Huiqui, quien asumiría el cargo de manera interina en caso de confirmarse la salida de Larcamón.

Huiqui, actual entrenador en fuerzas básicas y con pasado como jugador del club, es visto como un perfil de confianza para tomar el control del vestidor en un momento de urgencia.

La apuesta por Huiqui no es casualidad. La directiva busca un perfil que conozca las entrañas de la institución, que tenga liderazgo sobre los jugadores jóvenes y, sobre todo, que logre una reconciliación inmediata con una afición que se siente traicionada por los resultados recientes. La prioridad para la directiva sería una solución inmediata que no altere drásticamente la dinámica del equipo en plena recta final del torneo.

Joel Huiqui / Jam Media Ampliar

Decisión inminente con la Liguilla a la vuelta

El dilema no es menor: cambiar de técnico a días de la Liguilla implica un riesgo importante, pero mantener el proyecto actual también genera dudas por el bajo rendimiento mostrado en las últimas semanas.

La misión es clara: sacudir el vestidor, romper la racha de nueve juegos sin ganar y entrar a la fase final con una cara renovada. Las próximas horas serán clave para definir el futuro inmediato del club, en un momento donde la presión, la historia reciente y la exigencia de resultados colocan a La Máquina al borde de una nueva sacudida institucional.