Tano Ortíz felicita a las mujeres y lo corrigen: “No nos felicites y banquea a Layún”

Este 8 de marzo se conmemora el día Internacional de la Mujer y para ello Fernando Ortíz, director Técnico de las Águilas del América mando una felicitación, sin embargo, algunas seguidoras del conjunto Azulcrema lo corrigieron, pues es un día conmemorativo, pero eso no fue todo, también le pidieron banquear a Layún y a Jiménez.

Si bien es cierto, Fernando Ortíz no esta en buen momento con América, pues la afición ya le ha pedido varías cosas para que el equipo mejore, una de ellas es mandar a la banca a Óscar Jiménez el cual se quedó en la titularidad tras la salida de Memo Ochoa.

Feliz día Mujer.!! #8M — Fernando Tano Ortiz (@OrtizTano) March 8, 2023

Óscar Jiménez, ha sido objeto de miles de críticas por sus actuaciones con las Águilas, pues no ha encontrado la fórmula perfecta para poder sorprender a los azulcremas que en cada juego y torneo esperan resultados de uno de los cuatro grandes equipos del futbol mexicano.

Otro jugador que las mujeres pidieron que Tano banqueara, fue Miguel Layún el cual también ha sido criticado en los últimos días por sus actuaciones con la escuadra de Coapa, la cual perdió el pasado fin de semana ante los Tuzos del Pachuca en la cancha del estadio Azteca.

TE RECOMENDAMOS: Bayern Munich echó al PSG de la Champions League

Retomando el tema de Fernando Ortíz con su felicitación para las mujeres, una seguidora le puso que mejor se guardara sus felicitaciones, pues no era de felicitar sino de conmemorar este día.

“¡Feliz Día Mujer!” #8M”;

“Si no sabes plantear un partido, no me sorprende que no sepas que hoy no se felicita”.

Por otro lado, América se medirá este fin de semana ante Tigres un rival difícil de vencer para las Águilas, pero no imposible y la afición quiere resultados para poder seguir en la pelea por el título 14 de la Liga MX.