Emanuel ‘Tito’ Villa: “La actualidad de Cruz Azul y Pumas es difícil”

Emanuel ‘Tito’ Villa, habló en EXCLUSIVA para WDEPORTES previo al choque de está noche entre Cruz Azul vs Pumas, desde la cancha del estadio Azteca en donde ex jugador de ambas escuadras, compartió su punto de vista sobre la actualidad que viven en este Clausura 2023 celestes y universitarios.

“Ambos equipos viven una actualidad difícil, no creo que haya sido la presupuestada en un inicio de torneo, con la diferencia de que Cruz Azul ha cambiado de entrenador y que esta viviendo una transición con una nueva metodología; con Pumas, pues bueno está probando un proyecto con un entrador que tal vez no venía de tener un buen paso en sus últimos equipos, pero apostó por su capacidad, pero las cosas no le han salido”, comentó ‘Tito’ Villa.

Respecto al funcionamiento de ambos técnicos, ‘Tuca’ Ferretti que apenas acaba de tomar al equipo y Rafa Puente JR que dirige a los universitarios desde 2022, Emanuel Villa comentó lo siguiente:

“Rafa por lo menos tuvo tiempo para manejar al equipo y trabajar un poco más, pero al equipo le ha costado sobre todo en el sector defensivo y mas allá de que tiene calidad y jerarquía al frente también no han estado muy finos”.

“Por parte del ‘Tuca’ apenas viene llegando así que hay que darle tiempo para que trabaje es un tiempo al cual le gusta repetir mucho hasta que sus equipos agarren o se manejen bien, llego cuando Cruz Azul empezó a tener buena inercia”, dijo Villa.

Respecto al juego de está noche, Emanuel Villa se inclinó por cruz Azul en donde dijo que la Máquina hará un buen duelo ante Pumas, pese a que todo puede pasar en la cancha.

“Me voy a inclinar por la Máquina y creo que el partido va ser un juego por lo menos lo visualizo con un Cruz Azul bien parasitó en cuestión de la defensiva y ojalá pueda encontrar gol con un resultado no tan abultado, tan sólo con 1 por 0, incluso hasta 2″, finalizó el ex jugador de ambas escuadras.