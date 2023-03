Tras un semestre complicado, Iván Morales reconoció su bajo rendimiento con Cruz Azul

Cruz Azul se ha visto en problemas por no encontrar a su delantero estelar, pues aunque la directiva celeste ya no tenía interés en conservar a Iván Morales, finalmente se llegó a un acuerpo para que continuara dentro de la plantilla. Y es que el atacante no se ha podido hacer de la titularidad, pues entre falta de confianza y lesiones no ha podido aprovechar su segunda oportunidad.

“Las oportunidades se presentan todos los días, en entrenamientos, partidos, pero creo que sí me ha faltado un rendimiento óptimo, obviamente como 9 a un delantero se le piden goles, pero estoy trabajando y si me dan la oportunidad estar ahí para hacer las cosas”, comentó en conferencia de prensa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERSAR: Rayados el invitado especial al Mundial de Clubes 2025

Por lo tanto, la competencia interna por convertirse en el hombre de gol para Cruz Azul no para, por lo que el atacante da su máximo esfuerzo para cuidar de su condición mental y física, luego de que justamente fuera criticado por su sobrepeso. Así que fue sometido a un régimen para estar acorde a las exigencias del club, donde perdió 10 kilos de grasa corporal.

“La verdad que estoy en una competencia sana como otros ‘9′, yo estoy luchando mentalmente, físicamente para hacer las cosas bien y demostrarle a la afición, a mis compañeros y al equipo”, comentó.

En lo que va de la presente campaña, Morales solo ha participado en cinco encuentros, en los cuales entró de cambio, siendo en la Jornada 9 su última aparición tras sufrir una lesión. Aunque no ha encontrado la regularidad, el chileno sigue trabajando por separado y de cara a la recta final de la fase regular del actual certamen podría ser considerado por Ricardo Ferretti.

“Obviamente la ansiedad de no convertir goles y uno como delantero quiere que la pelota entre siempre. Estoy trabajando y cuando me toque aprovechar la oportunidad que la pelota entre, que no pare, que sea una costumbre”,