Jugadores que podrían vivir sus primeros minutos con la Selección Mexicana

La Selección Mexicana comienza un nuevo camino rumbo a la Copa del Mundo del 2026 al igual que varios futbolistas que estarán viviendo su primera experiencia en una selección a nivel mayor.

Para este juego ante Surinam, Diego Cocca convocó a 22 jugadores, de los cuales tres podrían debutar como seleccionados mayores y son los casos de Toño Rodríguez, Marcel Ruiz y Roberto de la Rosa.

Estos tres elementos nunca han jugado un solo minuto en una selección a nivel mayor, aunque sí lo han hecho en categorías inferiores como la sub 17, sub 20 y sub 23.

Actualmente, Marcel Ruíz es parte fundamental de los Diablos Rojos del Toluca, Toño Rodríguez es el arquero titular de los Xolos de Tijuana, mientras que Roberto de la Rosa ha tomado el puesto como centro delantero en los Tuzos del Pachuca.

Además de estos tres jugadores, Santiago Giménez, Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán, Julián Araújo y Carlos Acevedo también estarán viviendo sus primeros partidos con la selección mexicana, ya que ninguno supera los dos juegos oficiales disputados a nivel mayor.