Messi de va del PSG a fin de temporada, Neymar sería el culpable

Lionel Messi termina contrato con el Paris Saint-Germain el próximo 30 de junio y el argentino no ha llegado a ningún acuerdo con el cuadro del Parque de los Príncipes para extender su vínculo laboral, por lo que el regreso de Leo al Barcelona cada día da más de que hablar.

Y es que todo parecía indicar que el astro argentino seguiría portando la camiseta del PSG para seguir siendo parte del tridente parisino junto a Kylian Mbappé y Neymar; sin embargo, todo parece indicar que la historia de Messi en la Ligue 1 estaría llegando a su final, pues de acuerdo con información de RMC Sports, el rosarino se retiraría en cuanto culmine su contrato.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Xavi Hernández habló sobre el posible regreso de Lionel Messi al Barcelona

“El PSG no quiere más el trío Neymar, Messi y Mbappé. El elegido para dejar el club es el argentino, que acaba contrato en junio y cuya prioridad no es seguir la próxima temporada en la capital francesa. Salvo un giro radical, no renovará su contrato”, informó RMC Sports.

Desafortunadamente ante las situaciones económicas y deportivas por las que atraviesa el club, el PSG se verá obligado a deshacer su tridente tridente Neymar-Messi-Mbappé. Sin embargo, el cuadro parisino vería con buenos ojos dejar escapar primero a Neymar, pero al parecer será algo complicado, ya que el brasileño se aferra a no dejar su lugar y el sacrificado sería Leo Messi.

🚨 Los Ultras del PSG planean Pitarle y abuchearle a Lionel Messi en los últimos 4 partidos que se juegan en el Parque de los Príncipes



Culpan a Messi de su fracaso deportivo en los últimos 2 años y sobretodo su actitud con ellos@arielipillo pic.twitter.com/j4Ih4UFVqp — Arielipillo (@arielipillo) April 4, 2023

Por el momento, Neymar no puede dejar el club, ya que el delantero tiene contrato hasta 2027 y la forma en la que podría salir es que algún equipo muestre interés por hacerse de sus servicios; mientras que Messi solo hasta tiene contrato hasta junio del presente año. Por lo tanto, es más deslindarse del argentino, pues se ahorraría su salario que es de 40 millones de euros por temporada.





¿Cómo le ha ido a Messi en el PSG?

Previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, Messi registró 12 goles, 14 asistencias y disputó 19 partidos. Después de disfrutar el tan anhelado campeonato mundial, sus números han sido muy bajos ya que solo ha anotado seis tantos, suma tres pases decisivos en solo 14 duelos.