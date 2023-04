Luca Martínez Dupuy, en la mira del América

El América pasa por uno de sus momentos al contar Concón su delantero estelar Henry Martín, quien lidera la tabla de goleo en este Clausura 2023. Sin embargo, aunque la directiva de Coapa está satisfecha con “La Bomba”, pues no se descarta que llegue un nuevo atacante.

Y es que de acuerdo con información de Azteca Deportes, Henry Martín tiene toda la confianza por parte de la directiva, quien además pelea por hacerse de la titularidad en la Selección Mexicana y asimismo ganarse un lugar para la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, aunque el América no tiene preocupación alguna por su hombre de gol, el conjunto de Coapa no descarta la oportunidad de sumar a otro delantero y así generar más confianza interna y así en un futuro, Henry Martín pueda ser un referente del combinado azteca.

Es por eso que las Águilas tendrían en la mira a Luca Martínez Dupuy, quien defiende los colores del Rosario Central. El jugador de 21 años es mexicano de ascendencia argentina, por lo que el atacante no descarta portar la camiseta de la Selección Mexicana, pues incluso ya jugó con el combinado azteca Sub 20 y Sub 21.

🇺🇦😂 #Central | Comenzó el entrenamiento vespertino. Alejo Veliz y Luca Martínez Dupuy siempre son unos personajes... pic.twitter.com/2fcV3IyYO8 — Matías Adorisio (@MatiasAdorisio) April 7, 2023

En el presente año, Martínez Dupuy solo ha participado en cuatro partidos de los cuales suma 102 minutos, hasta el momento no ha registrado ningún gol y ninguna titularidad, pues ha entrado de cambio. Mientras que en la liga argentina registra siete goles, dos asistencias en 42 duelos.