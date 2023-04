Cuauhtémoc Blanco se lanza para gobernador de la CDMX o ¡DT del América!

Cuauhtémoc Blanco no es un político cualquiera, así como era de jugador, también lo es ahora de pantalón largo y para muestra la tremenda declaración que dio este viernes al reinaugurar una Unidad Deportivo en Morelos, entidad donde gobierno y donde espera no durar mucho, ya que: ¡Quiere la capital!.

El exfutbolista de América habló claro sobre sus aspiraciones a ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, teniendo en cuenta que Claudia Sheinbaum, la actual regenta, está en la carrera por ser Presidenta de la República.

Ante ello, el Temo alzó la mano y aunque sabe que es difícil, no pierde la fe y hasta plan B ya tiene. Si no es la CDMX, es el América.

“Si se da, bienvenido; si no, me regresaré al futbol. Ya se los he dicho muchas veces que no me obsesiono como hay muchos políticos, si se da allá en la Ciudad de México, qué bueno, y si no me regresaré al futbol a ser entrenador de algún equipo, después del América y después de la Selección”, dijo en gobernador en charla con los medios.

Y es que no es la primera vez que Blanco habla abiertamente de su deseo de regresar al futbol. Constantemente opina sobre la actualidad del balompié nacional, a pesar de su apretada agenda como gobernante.

Hace unos años, Cuauhtémoc había reconocido en un programa de TV que uno de sus sueños era ser DT de las Águilas y la Selección, aunque también quería trabajar con los chavos de inferiores, para pulirlos e inculcarles lo que es sentir una playera.

Volviendo al tema político, el ídolo de Tepito dijo que sí tiene en mente postularse y una vez que se aclare el panorama de cara a las elecciones del 2024 en su partido, llegara el momento de pedir licencia en Morelos.

