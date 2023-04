Santiago Baños no garantiza que siga el Tano Ortiz en América

Fernando Ortiz no tiene asegurada la permanencia en América

América vive tal vez su momento más dulce del año. Marchan en segundo lugar de la tabla general, el boleto a la liguilla de forma directa está casi asegurado, Henry Martín está encendido y la afición otra ve se ilusiona con el título de Liga. Sin embargo, desde Coapa, ponen un poco los pies sobre la tierra y piden serenidad, tanto dentro, como fuera de la cancha.

Al menos ese fue el mensaje que Santiago Baños dio este miércoles, donde habló largo y tendido con los medios de comunicación, sin tapujos y abierto a cualquier tema.

Entre ellos, estuvo lo de las renovaciones de algunos jugadores que terminan contrato y del mismo DT, Fernando Ortíz, con quien dijo están contentos, pero no garantizó que siga el próximo torneo en el equipo azulcrema.

“Todos estamos bajo observación constante y todo es en base a resultados. Lo mismo pasa con el Tano; acaba su contrato en junio y está la relación clara. Quedamos en platicar cuando finalice el torneo. Los números son muy buenos, pero falta la Liguilla”.

Y es que Fernando ha hecho de su América, uno de los cuadros más agradables para ver, desde que tomó las riendas a principios del 2022, sacando al club último de la Liga MX y jugando ya dos Semifinales, aunque no pudo coronar su gran labor con el campeonato.

Hace unas semanas, el propio Ortiz también había dicho que los temas contractuales se verían una vez terminada la campaña, aunque no escondió su deseo de continuar al frente del primer equipo.

¿QUIÉN SE QUEDA Y QUIÉN SE VA DE AMÉRICA?

Sobre los cambios en el plantel de cara al próximo torneo, Baños no quiso entrar en detalles y aunque reconoció que es un trabajo constante el estar monitoreando talento, de la misma forma que el técnico, no se habla nada hasta que el equipo acabe su clasificación.

“Hoy en día no habido oferta por los jugadores y creo que no es el momento tampoco. Estamos a punto de entrar a la Liguilla y queremos que estén concentrados en los partidos y no en tomar decisiones que se deben tomar cuando termine la participación del equipo”.