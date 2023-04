Cristiano Ronaldo: el Al Nassr desmintió que el presidente del club se sintiera estafado por el fichaje del delantero

Luego de que circulara una supuesta declaración por parte del presidente del Al Nassr, Musalli al Muammar,el equipo donde actualmente juega Cristiano Ronaldo se manifestó al respecto e indicó que esa información fue falsa, pues el mandamás no ha brindado ninguna entrevista hablando de dicho tema.

“Las declaraciones que han salido en la prensa española con una fuente de una página llamada ArabiaNews50 son falsas, no son ciertas ni en forma ni en contenido”, aseguró Al Muhaidab a través de una llamada telefónica con EFE.

Asimismo, el jefe de prensa del Al Nassr recalcó que la información fue falsa, pues además de que el presidente del club no ha dado entrevistas, en Arabia Saudita o lugares cercanos no hay ningún medio de comunicación con el nombre de ArabiaNews50, quien justamente filtró la supuesta declaración del presidente asegurando que el haber fichado a Cristiano Ronaldo fue una estafa: “Solo me han estafado dos veces en mi vida. La primera vez fue cuando pedí tres kebabs y solo me entregaron dos. La segunda ha sido por haber fichado a Cristiano Ronaldo”, fueron sus supuestas palabras.