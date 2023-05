Escándalo en la Liga MX: ¡Nadie paga multas por quedar último!, dijo un importante personaje

Liga MX no estaría cubriendo las multas a clubes que queden últimos

Cuando se anunció hace algunos años, que, en la Liga MX ya no habría descenso a la Liga de Expansión y en su lugar, habría que pagar multas para los últimos 3 equipos que quedaran en el fondo de la porcentual, en teoría, para ayudar a los equipos del Ascenso a mejorar infraestructura y su economía en general, parecía un plan que podría rendir frutos. Sin embargo, hoy todo ha salido mal, no ha habido productividad en los números de los clubes de la Liga de Plata y por si fuera poco, este martes, un importante personaje soltó una bomba que dará mucho de qué hablar.

En una charla para el diario El Universal, Benjamín Salinas Pliego, hijo de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, pero también con mucha injerencia en clubes como Puebla, Mazatlán y Atlas, destapó una cloaca que ya hizo ruido en redes sociales y que podría destapar algo muy turbio en la Liga MX.

Y es que el empresario aseguró que a pesar de que en los medios se habla mucho de las multas, en realidad nadie las paga y todo ha quedado en el tintero, sin mover las grandes cantidades de dinero que en teoría se deberian estar pagado a las instituciones de la Liga de Expansión.

“En los últimos años, ningún equipo ha estado pagando multa, jamás. Los pagadores de multas son otros. El problema está mal planteado. No es justo el sistema de cómo se reparte el dinero. Hasta que no haya claridad no va a avanzar nada”, dijo Benjamín Salinas.

Y es que esto toma relevancia, porque justo Mazatlán, el club de su padre, es uno de los que en teoría debería de pagar las sanciones de esta temporada que está por terminar.

El reglamento dice que el último lugar 80 millones de pesos (4.4 millones de dólares), penúltimo 47 millones de pesos (2.6 MDD) y antepenúltimo 33 millones de pesos (1.8 MDD).

Además, el empresario aseguró que el problema de la Liga MX no está en quitar o no el descenso, sino en la poca claridad que hay en el negocio y que aleja a los inversores de meterle más dinero a los clubes o a la Liga en general.

“Si hoy quitas la multipropiedad, nadie va a querer comprar un equipo. No hay un fondo (de inversión) que quiera entrar mientras las reglas estén así. No saben con quién tienen que negociar, con qué televisora, si hay descenso, si hay intercambio de jugadores entre clubes. Hay demasiada incertidumbre por el conflicto de intereses”.