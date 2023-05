La Tota Carbajal rechazó jugar en el Real Madrid

Falleció la leyenda del futbol mexicano, don Antonio ‘La Tota’ Carbajal, el arquero que jugó 5 Copas del Mundo y que hoy se ha hecho un mito y que en su momento pudo convertirse en el primer guardameta azteca en ir al viejo continente, nada más y nada menos que con ¡El Real Madrid!.

Y es que debido a su gran trabajo en los Mundiales de 1950 y 1954, el nombre de Don Antonio ya hacía eco a nivel internacional y uno de los máximos estandartes del club merengue, se tomó la molestia de llamarlo personalmente hasta México.

“El mismo Santiago Bernabéu fue el que me habló y me dijo: ‘¿Te gustaría jugar en el Real Madrid?’ Yo jugué en el equipo España de México, entonces él se comunicó con la colonia española y le dieron mis datos, le contaron de quién era, cómo había comenzado y dónde estaba jugando actualmente. Ellos ya me conocían, pero que el mismo Santiago Bernabéu haya sido el que me buscó, me emocionó mucho”.

En aquel entonces, Santiago Bernabéu era Presidente y estaba dirigiendo el proyecto con el cual arrancó la grandeza del cuadro blanco, que, a la postre s haría gigante al ganar bajo su gestión varios títulos nacionales e internacionales.

Sin embargo, más allá del dinero o el prestigio que significaría jugar para el Madrid, La Tota declinó la invitación y se quedó a jugar toda su vida en la Liga Mexicana. ¿La Razón?, gratitud al país.

“No acepté la oferta porque estoy agradecido con este país que me dio la oportunidad. Puede sonar tonto, no profesional, pero así fue, así fui y no me arrepiento. México me ayudó, ellos me llevaron a una Olimpiada en 1948, al Mundial de Brasil en 1950 y al de 1954.