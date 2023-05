Víctor Guzmán rompe el silencio y criticó los festejos de Henry Martín en el Clásico Nacional

Luego de que el Clásico Nacional terminará 4-2 a favor de las Águilas, al parecer el no haber podido sacar la victoria ante el acérrimo rival y los festejos de Henry Martín aún tienen molestos a los jugadores del Rebaño y en espacial a Víctor Guzmán, quien espera que pueda cobrar revancha, pues no fue de su agrado la manera en la que celebró el delantero azulcrema.

Fue así que el mediocampista del Rebaño Sagrado no se guardó nada, pues además de la molestia por los festejos del actual campeón de goleo, mencionó que no está de acuerdo con las dinámicas que hace la Liga MX de cara a encuentros de gran peso como lo fue el Clásico Nacional, pues aseguró que no entienden la rivalidad que genera dicho encuentro, pues los actos que tuvo Martín demostraron la importancia de este duelo.

“No me gustan las dinámicas que quieren hacer los de la Liga MX. Estás en entrevista dos días antes con ellos, te saludan y al final terminan con festejos así. No se me hace congruente lo que quiere hacer la Liga MX. Ellos lo hacen porque quizá nunca jugaron futbol, no saben la rivalidad y lo que es el Clásico. Entiendo que se quiera dar un mensaje contra la violencia, pero ellos no saben lo que es jugar, dolió mucho el festejo y vendrán revanchas”, expresó.

Finalmente, el Pocho Guzmán aseguró que la manera en que Henry Martín celebró sus goles al recordar a Cuauhtémoc Blanco no le gustaron, pues ese tipo de acciones hace que se calienten los ánimos dentro de la cancha. El delantero azulcrema emuló lo que hace unos años hizo el ahora gobernador de Morelos; primero se aventó contras las redes y posteriormente simuló orinarse en la portería de las Chivas.

“Sí me calentó, ver que nos festejen así, que queríamos intentar y que no salieran las cosas. Nos cayó bien esa derrota porque nos cayó como balde de agua fría, nos repusimos y empezamos con la buena racha para estar dentro de los primeros lugares”, agregó.