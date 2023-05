Afición de Chivas explota contra Alexis Vega: Que se vaya al América, es igual de cag...

Ahora si me voy a desquitar, este cabrón no debe de seguir más en el Club Deportivo Guadalajara.



Tremendo jugador sobrevalorado y pecho frío. Desaparecido en toda la liguilla.



El único jugador que no merece reconocimiento en este equipo es Alexis Vega. pic.twitter.com/kjBu22Rv3M