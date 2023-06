La UEFA abre expediente a José Mourinho, tras insultos a los árbitros de la Europa League

La victoria del Sevilla en la final de la Europa League dejó muy molesta no solo a la afición de la Roma sino también al propio José Mourinho, quien ahora está siendo investigado por insultar al árbitro central del encuentro por su actuación en los 120 minutos.

El técnico portugués salió muy caliente del encuentro y declaró en diferentes medios que el arbitraje del británico favoreció al conjunto español, pero la cosa no quedó solo ahí. The Special One fue directo al vestidor de los silbantes al finalizar el encuentro y fue captado gritándoles que eran “una maldita vergüenza como árbitros”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Karim Benzema desmiente su salida del Real Madrid

Ante esta situación, la UEFA dio a conocer la mañana de este viernes que se abrió una carpeta de investigación en contra de Mourinho por los insultos al cuerpo arbitral basado en el artículo 55 del Reglamento Disciplinario.

Además de la sanción al estratega, la UEFA también analizando la posibilidad de sancionar a la afición de la Roma, quienes encararon, insultaron y agredieron al árbitro y a su familia en el aeropuerto de Budapest.

LAMENTABLE 🚨🚨🚨



La final de la Europa League se salió de control. El árbitro Anthony Taylor, quien pitó el duelo entre Sevilla y La Roma fue agredido en el aeropuerto de Budapest por aficonados del conjunto italiano. 😱#LaVozDelFutbol 🎙️ pic.twitter.com/eCvOaL1NdF — W Deportes (@deportesWRADIO) June 1, 2023

Finalmente, para el Sevilla también podría haber sanción, ya que los cargos en contra del cuadro español son: invasión del terreno de juego, lanzamiento de objetos al campo, encendido de fuegos artificiales y conducta inapropiada.