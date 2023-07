Cristiano Ronaldo y su Al Nassr no ganaron un solo juego de cuatro en su gira por Japón y Portugal

EL BICHO TIENE EL ARCO CERRADO



El Al-Nassr de #CristianoRonaldo ha disputó 4 partidos amistosos, frente a clubes europeos y #CR7 no ha convertido en ninguno:

vs Celta de Viga (0-5)

vs Benfica (1-4)

vs PSG (0-0)

vs Inter (1-1) pic.twitter.com/2cqp2aXFS8