Lucas Moura se acerca a Monterrey; hay negociaciones avanzadas

Monterrey no para en el mercado y si la de Sergio Canales no era suficiente, el cuadro regio no baja los brazos y este viernes, podemos confirmar que las pláticas con Lucas Moura siguen en pie y por primera vez desde que inició el interés de los mexicanos, hay buena voluntad para poder concretar el fichaje.

A pesar de que el volante y exjugador del Tottenham tenía también charlas con la gente de Sao Paulo en su país, en las últimas horas, el futbolista tomó con mucho interés la jugosa oferta de Rayados y aunque aún no hay nada formal en la directiva de la Pandilla tienen esperanzas de convencerlo.

La situación es que en Sao Paulo también se han acercado con James Rodríguez y de acuerdo a prensa carioca, el club está definiendo a cual de los dos poder llevar, pero, mientras eso sucedía, Monterrey volvió al entorno de Lucas y esta vez parece que llevan la de ganar.

De la misma forma, se habla de un club de la MLS que se ha metido a la carrera, pero al jugador de apenas 30, todavía no le apetece mudarse a Estados Unidos y busca una competencia de mayor calidad, como la brasileña o la mexicana.

Este mismo fin de semana, la dirigencia de Monterrey espera una respuesta definitiva para saber si viene Moura y en caso de un NO, tiene un plan B de otro futbolista proveniente de Europa.