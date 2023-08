Santiago Giménez extiende su contrato con el Feyenoord

Santiago Giménez ha firmado una extensión de contrato con el Feyenoord de Rotterdam, así lo dio a conocer el conjunto neerlandés a través de sus cuentas de redes sociales. El delantero mexicano extendió su vínculo con el club de la Eredivisie hasta el 2027, pues el contrato que había firmado en el 2022 era hasta el 2026.

Esta renovación se da en un mercado en el que hubo una gran cantidad de rumores sobre su salida del club a ligas como la inglesa o la portuguesa. Luego de este acontecimiento, Santi Giménez dio unas palabras para el club.

“Gracias por todo el apoyo. Los tengo a todos en mi corazón. Ustedes hacen mi vida especial, siempre me apoyan, apoyan a mi familia. Me siento en mi hogar y me siento parte de su familia. Espero que podamos gritar más goles”.

Cabe recordar que “Chaquito” llegó en el verano del 2022 desde Cruz Azul y rápidamente se ganó un lugar en el equipo titular, pues a lo largo de la campaña pasada marcó 23 goles en todas las competencias. Es así como Santiago Giménez ha renovado su contrato con el Feyenoord de Rotterdam hasta el verano del 2027.