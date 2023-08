Querétaro vs New England, EN VIVO, A qué hora y dónde ver, octavos de final Leagues Cup

Querétaro vs New England

Querétaro se mide a New England Revolution por un boleto a los cuartos de final de la Leagues Cup, los gallos vienen de derrotar a los Pumas por un marcador de 1-0 con un gol de Angel Sepulveda mientras que New England venció a Atlas en la tanda de penaltis 8 tantos a 7.

Cabe destacar que ambos conjuntos clasificaron a la ronda de eliminación directa como segundos de grupo. Los queretanos iniciaron el certamen perdiendo ante Philadelphia 5 a 1, sin embargo, supieron levantarse y derrotaron a Tijuana 1-0 para después dar un golpe de autoridad en los dieciseisavos de final.

Por otro lado, la escuadra estadounidense tropezó frente a New York Red Bull desde los once pasos 4 a 2, no obstante, golearon al Atlético de San Luis por 5 dianas y en los dieciseisavos de final hicieron lo propio en contra de los rojinegros.

Finalmente, los pupilos de Mauro Gerk quieren dar la sorpresa y seguir representando a la Liga Mx en esta competencia, sin embargo, los Revs desean ampliar su racha ganadora frente a los equipos mexicanos.

