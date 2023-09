Santiago Giménez ya suena en la órbita del real Madrid

Las buenas actuaciones de Santiago Giménez en el Feyenoord siguen haciendo ruido en Europa y esta semana su nombre sigue muy activo en la órbita de los grandes clubes de Europa y en esta ocasión, es nada más y nada menos que en la de Real Madrid, donde algunos referentes del periodismo blanco, ya sueñan con verlo en Valdebebas.

Este martes, en exclusiva para AS EN W, de W Deportes, Tomás Roncero, uno de los personajes más reconocidos y respetados del cuadro blanco, habló maravillas del Bebote y se animó a dejarle un mensaje a Florentino Pérez, presidente del equipo, para animarse e ir por el delantero mexicano.

“Santiago Giménez me ha llamado mucho la atención. Mexicano, paisano de Hugo Sánchez, ha empezado la temporada como un tiro, Ha llamado la atención con sus goles y ¿por qué no?. Un revival con un mexicano en el Madrid. Me gustaría mucho”, dijo el reconocido panelista de el Chiringuito.

No es un secreto que para Tomás, los mexicanos que han pasado por el Madrid le han dejado buenas sensaciones. Muy seguido hace referencia a Hugo Sánchez como el mejor 9 de la historia de su equipo y de Chicharito, a quien le reconoce su esfuerzo y corazón en la temporada que jugó en la capital española.

Roncero también fue a fondo con el hipotético fichaje de Santi, asegurando que si hoy, algo necesita el Real Madrid, es un 9 goleador como los es Giménez:

“Está claro que el Madrid necesita un 9 y me gustaría que Florentino se atreva a ficharlo para el futuro. Santi Giménez, seguir la estela de Hugo Sánchez, se me haría un gran fichaje”.

Hay que recordar que en El Chiringuito, ya han hablado de Santi e incluso un periodista famoso del programa ya lo ha pedido también para los merengues.

Apenas el lunes, el nombre del canterano de Cruz Azul, acaparó medios en Inglaterra, donde aseguran que clubes como Chelsea, Arsenal y Tottenham lo tienen en la mira y aseguran que podrían venir ofertas importantes este mismo invierno.