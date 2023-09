Efraín Juárez con el corazón divido para el América vs Pumas de este sábado

Efraín Juárez en exclusiva con AS EN W

La previa del Clásico Capitalino entre América y Pumas, se vive no solo en México, sino también en Europa, donde Efraín Juárez, exjugador de ambos equipos, ya palpita el partido de este sábado y por ello platicó en exclusiva para AS EN W de W DEPORTES.

Hoy, triunfando en Bélgica como auxiliar del DT del Brujas, Efra no se atreve a dar u pronóstico para el Clásico, aunque destaca las virtudes de los dos conjuntos.

“Creo que los dos equipos llegan en buen momento. América hoy por hoy ha ido teniendo resultados positivo y Pumas va de menos a más, adoptando la idea del Turco”.

CON EL CORAZÓN DIVIDIDO

Aunque la mayoría lo recordamos con la casaca de Pumas, Juárez tuvo un corto pero exitoso paso por América, donde salió Campeón y es por ello que sabe cómo se vive este Clásico desde ambas trincheras

“Tuve la oportunidad de estar en las dos instituciones y creo que, para ambos, es el partido del año. Está el América vs Chivas o América vs Cruz Azul. Pero en temas de pasión, desde las inferiores, saben y entienden lo que es este partido. Hasta los que no son canteranos, saben la pasión y el sentir de este partido”.

“El cariño por Pumas siempre va estar, porque es el equipo que me dio la oportunidad de cumplir el sueño de jugar en primero. Pero en América siempre tuve muy buenos recuerdos. Estuve un año y salí Campeón y además, es América. Si el día de mañana América viene y te toca la puerta, no le puedes decir que no. Ese equipo representa mucho más y también le tengo un gran respeto y cariño”.

A pesar de que para muchos, el América vs Pumas ha ido perdiendo peso, desde adentro, Efraín entiende esta rivalidad, como la más pasional de todo el futbol mexicano.

“La pasión siempre va a estar. Casi siempre son aburridos o empates, pero ojalá, para los que lo vemos de afuera, sea un buen partido. Las aficiones no se quieren, hay peleas en casa, y sí, gran parte de esto, viene o venía desde cantera. Pero te repito. Aunque no hayas crecido en los dos equipos, desde principio de semana se habla de este partido”.

EL CLÁSICO CAPITALINO, EN VIVO Y EN EXCLUSIVA

Por último, Juárez destacó el peso más allá de una cancha que representa un partido de esta magnitud, capaz de paralizar a toda la ciudad.

“Son más que 3 puntos. Como jugador y como DT, son más precavidos, porque sabes que no puedes perder, por ahí también es que vienen muchos empates. Pero no importa como llegues, este partido es aparte. La Ciudad de México se paraliza y eso no es poca cosa”.