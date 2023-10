David Faitelson: “La relación con José Ramón e ESPN cambió por ir a Tercer Grado”

En una edición más de As en W contamos con la compañía del periodista deportivo David Faitelson, quien habló sobre los motivos por los cuales la relación con José Ramón Fernández se fracturó.

La salida de Faitelson de ESPN para cambiar a la televisora de Televisa causó polémica respecto a la firma en la que se ha expresado del América en lo que va de su carrera periodística; sin embargo, previo a que se diera a conocer su cambio de trabajo, su mentor José Ramón Fernández se comportó distante con él, luego de que el ahora periodista de TUDN participará en el programa de Tercer Grado Deportivo con Denise Maerker.

“La reacción ha sido la esperada también porque él (José Ramón Fernández) sabe a dónde voy. La relación se ha puesto muy delicada desde el día en que ESPN aceptó la petición de Televisa de prestarme, porque nunca me pagó nada Televisa”, comentó Faitelson en la mesa de As en W.

“Me llamó un ejecutivo de Televisa, Leonardo Gómez y le dije me interesa, pero no es conmigo el tema. Resolvieron el asunto y me prestaron por un cierto número de programas y luego se amplió esa cierta cantidad de programas, pero a partir de ahí José Ramón cambió”, agregó.

Finalmente, el periodista habló sobre los cambios que tuvo su excompañero de trabajo y con el que prácticamente lo acompañó en los inicios de su carrera dentro del rubro deportivo:”Está bien, a lo mejor él sentía que iba de dos, que yo estaba traicionando su filosofía periodística de ir a trabajar a un programa en Televisa o la otra, que él quería estar ahí (Tercer Grado Deportivo)”, concluyó.