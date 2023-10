Jonathan Dos Santos sancionado económicamente por ‘declaraciones imprudentes’ a Jesús Gallardo

El caso Jesús Gallardo ha sido una tendencia dentro de la Liga MX, por un sinfín de comentarios que han existido dentro del partido entre América y Monterrey correspondiente a la fecha 14 de la temporada actual. Sin embargo, se dio conocer que la Comisión Disciplinaria mediante un comunicado, Jonathan dos Santos jugador de las Águilas, tendrá que pagar una multa económica, tras ‘declaraciones imprudentes’ hacia Jesús Gallardo de Rayados.

Tras el video publicado en las redes sociales de la empresa TUDN, se indicó que de acuerdo al Artículo 71, inciso C: “Aquel que no se dirige con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporciona información clara y verás a los medios de comunicación y/o redes sociales, será multado”, se puede leer en el comunicado.

De igual forma, la multa estará siendo aproximadamente de 50,000 pesos mexicanos, por lo que Jonathan dos Santos podrá tener actividad en la jornada 15 de la Liga BBVA MX Apertura 2023.

Asimismo, en el comunicado la Liga MX advierte a Jonathan Dos Santos Ramírez sobre su conducta futura, ya que en caso de qué este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria, podrá imponer sanciones más severas en su contra, así lo notificaron.

Por último, hay que señalar que el Club América, en forma similar, está siendo sancionado por “no cumplir con los protocolos previamente establecidos en relación a la zonas autorizadas para la prensa”, siendo así tanto el jugador como la institución, dos involucrados en la sanciones en el partido pasado ante Monterrey con las acciones realizadas a la correspondiente fecha 14 de la Liga MX.