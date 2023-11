Esposa de Julio César Chávez Jr. admite que teme por ‘la seguridad’ del boxeador

El domingo pasado el medio TMZ dio a conocer que Julio César Chávez Jr. había ingresado a una clínica de rehabilitación, luego de que se excediera con el consumo de pastillas, por lo que Frida Muñoz salió a desmentir dicha situación.

La esposa del boxeador aseguró que “él está en casa”; sin embargo, no descartó temer por la seguridad del hijo del legendario del box: “Siempre temo por su seguridad, pero no es así como lo publicaron en TMZ, porque, para empezar, eso pasó hace dos semanas, no hoy ni ayer”, comentó.

Asimismo, fue el propio Julio César Chávez, quien salió a hablar sobre el tema de su hijo. El exboxeador también desmintió la información que manejó el medio TMZ: “Permítanme informarles que está circulando ahí una noticia falsa, totalmente fuera de lugar, amarillista, de mi hijo Julio que está en un psiquiatra. Mi hijo Julio está bien, está en Los Ángeles, California, con su familia, cuídense y bendiciones, no se crean de tantas pende***”, indicó.

De este modo, luego de que se desmintiera dicha situación, es que el mexicano permanecerá en su casa recuperándose para sus futuros compromisos arriba del ring y su familia pide que no dañen la imagen del pugilista.