Wayne Rooney habla de su adicción al alcohol: “Bebía hasta que me desmayaba, era mi liberación” / Graham Chadwick

El ahora director técnico y leyenda del Manchester United habló sobre el difícil momento que vivió en su juventud, luego de que cayera en el alcoholismo y lo tomara como una “liberación” cuando apenas tenía 20 años.

“Mi liberación fue el alcohol cuando tenía 20 años. Me iba a casa, me pasaba allí un par de días sin salir. Bebía hasta que me desmayaba”, dijo Rooney en el podcast de Rob Burrow, exjugador de rugby que trata enfermedades del sistema motor, explicó.

“No quería estar con gente, porque a veces me sentía avergonzado. A veces me sentía que podía decepcionar a la gente y no es algo con lo que quería lidiar”, agregó.

Y es que el ahora entrenador tuvo la fortuna de militar en Primera División a una edad muy corta, pues con tan solo 18 años logró firmar contrato con el Manchester United, donde se colocó como uno de los máximos goleadores. Afortunadamente logró salir de dicho vicio y ahora cuenta su historia sin miedo de recordar ese amargo momento.

“Cuando no buscas la ayuda adecuada y gente que te guíe, puedes caer muy bajo, y durante varios años lo sufrí. Por fortuna, ahora no me da miedo hablar con la gente sobre ello”, añadió.