Sadio Mané se casó con su pareja Aisha Tamba, 13 años menor que él

El jugador del Al- Nasser empezó el año de la mejor manera, luego de que el 7 de enero se llevara a cabo la ceremonia islámica en la que contrajo matrimonio con Aisha Tamba, su pareja de 18. El evento surgió en Senegal, donde amigos y familiares se dieron cita para presenciar el matrimonio.

De acuerdo con información de Daily Mail y Sports Brief, la joven pareja del exjugador del Liverpool y Bayern de Múnich apenas tiene 18 años, por lo que debido a que se encuentra en plena adolescencia fue que el senegalés cubrió los gastos escolares de Tamba, además de que estuvo al pendiente de su familia, luego de que se conocieran cuando su ahora esposa apenas tenía 16 años.

Sin embargo, la diferencia de edades no fue ningún problema para los recién casados, ya que compartieron su felicidad a más no poder, además de que en Senegal la edad mínima para que las mujeres puedan llegar al altar es de 16 años.

¿QUIÉN ES AISHA TAMBA?

Según Sene News, Aisha Tamba es una chica universitaria que nació en Casamance, una localidad que se encuentra en Bambali. La joven de 18 años se mantiene fuera de los reflectores y es hija de un arquitecto. El hecho de que Tamba no sea figura pública, fue lo que le llamó la atención al jugador, pues aseguró que si llegaba al altar sería con alguien que no fuera de la farándula.

“He visto a muchas chicas preguntándome por qué no estoy casado, pero lamento que estés perdiendo el tiempo. La mujer con la que me case no aparecerá en las redes sociales. Quiero casarme con una mujer que respete a Dios y ore bien. Cada uno tiene su propia manera de elegir su amor”, declaró Mané.