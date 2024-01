América: ¿Cómo venía el once que utilizó André Jardine ante Xolos?

El pasado partido de la primera jornada de la Liga BBVA MX entre el vigente campeón, el Club América y los Xolos de Tijuana dejó una grata sorpresa en la afición Azulcrema, no solo por su victoria 0-2 en suelo fronterizo, sino porque lo logró con un once que no venía siendo titular el torneo pasado, además de que fue la primera ocasión en la que alineaba un once inicial completo de mexicanos desde el 2003.

El descanso que decidió dar André Jardine a la mayoría de sus titulares habituales representó una gran oportunidad de sumar minutos y confianza para aquellos que no disputaron tantos partidos en el torneo pasado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Juan Escobar al América: Se abre el camino para el fichaje del paraguayo

Entre los que pudo aumentar notablemente sus minutos está Sebastián Martínez, que contra Tijuana vivió su segundo encuentro en primera división. Anteriormente llevaba 12 minutos en un partido. De igual forma también Román ´Mozumbito´ Martínez pudo sumar minutos después de solo haber participado en 67 el torneo pasado.

Por otro lado, los demás titulares contra Xolos fueron Ramón Juárez, que llevaba 744 minutos, seguido por Salvador Reyes con 643, Israel Reyes con 546, Emilio Lara con 219 y Santiago Naveda con 140 minutos. Entre los que acumulaban muchos más minutos desde el torneo pasado está Luis Ángel Malagón, único de los once que fue titular en la final contra Tigres, con 1,777 minutos, así como Kevin Álvarez con 1,416.

Además, también es de destacar el debut con la playera americanista de Cristian ‘Chicote’ Calderón e Illian Hernández, que provenientes de Chivas y Pachuca, respectivamente, sumaron el torneo pasado 1,187 minutos en el caso de ‘Chichote’ y 396 por parte de Illian.