Hombre puede perder la pierna al estar en el accidente a las afueras del Territorio Santos Modelo

Desafortunadamente las noticias y sucesos siguen siendo virales sobre el lamentable accidente a las afueras del Estadio Territorio Santos Modelo, en donde una persona falleció, y otras más resultaron con heridas de gravedad.

Ante ello, hay un hombre que resultó perjudicado en demasía ya que posiblemente pueda perder la pierna por completo; es así como Cavo Rayado (integrante grupo animación de Rayados) habló sobre el accidente y de las personas que resultaron totalmente afectadas.

¿QUÉ PASÓ EN EL TSM?

Acá un recuento detallado de la tragedia de los hinchas de Rayados 💔



- Una mujer perdió la vida

- 3 lesionados de gravedad

- 2 Mujeres detenidas



- Una mujer perdió la vida
- 3 lesionados de gravedad
- 2 Mujeres detenidas

“El hijo de una familia fue el que se me acercó, por eso estoy aquí, no voy a dejar solo al niño, ya viene gente por el niño y si se necesita una operación urgente porque puede perder la pierna (el papá del infante), no tiene seguro social, no tiene gastos médicos, tuve que ir a comprar sueros y me acaban de dar unos tubos de ensayos con sangre para llevarlos a la cruz roja, a la cruz verde, tengo que firmar la responsiva, en cuestión a la pierna si está grave”, declaró.

Por último, Cavo recalcó que todo sucedió muy rápido y todo lo pudo ver de primera vista.

QUÉ BONITA EN ESTA VIDA" "MI PRIMER VIAJE CON LA BANDA DE RAYADOS" 💔



La mujer que perdió la vida anoche afuera del TSM, publicó en redes todo su viaje a Torreón para ver a su Monterrey 🥺





“La gente de Santos no sacó a las 10 en punto, cerraron las puertas de acceso, pasó una camioneta después de una hora, nos pita, la gente contesta la burla, la camioneta da la vuelta en u, acelera, golpea a un taxi y atropelló a gran velocidad”, finalizó.