Shaggy Martínez: “Juan Escobar representaba bien a los colores de Cruz Azul”

Luego de que Cruz Azul se proclamara campeón en el Clausura 2021, desafortunadamente poco a poco se comenzó a desmantelar el equipo que logró terminar con la sequía de títulos. Entre los jugadores que dejaron el plantel estuvieron Joaquín Martínez, quien debido a su edad ya no entró en planes del equipo.

“Ya lo veía venir por algunas situaciones del torneo pasado (antes de su retiro). Entrenara como entrenara no había forma de que jugara y entonces dije ‘Seguro terminando el torneo me voy’ y también por la edad uno va entendiendo la situación en donde hay que darle chance a los jóvenes. El único tema como jugador, como persona es si rindes tengas 5 años o tengas 50 años, debería de seguir, pero son situaciones que no contrala uno”, menciono Martínez en charla con W Deportes.

Fue así que Joaquín Martínez aseguró que fue Óscar Pérez el encardado de darle la noticia de que desafortunadamente ya no entraba en planes de la directiva celesta para extender su vínculo laboral, por lo que tuvo que frenar su carrera en Primera División, donde culminó con la tan anhelada estrella para Cruz Azul.

“Conejo (Pérez) me comentó ‘Sabes qué ya no entras en planes por el tema de tu edad, es complicado’. Posteriormente platiqué con mi esposa y pensamos primero en nuestros hijos, en la salud mental, en la salud emocional de nuestros de los niños que al final del día pensamos en que tengan la mejor infancia”, indicó.

Finalmente, luego del futuro incierto que tiene Juan Escobar ante el incidente que se desató con el entrenador Martín Anselmi, Shaggy Martínez habló sobre el puesto que dejará libre su excompañero respecto a portar el gafete de capitán.

En los últimos días el America y ahora Monterrey se suma con un fuerte interés en Juan Escobar. Se le sumó competencia al Toluca por el capitán de Cruz Azul.



Su futuro en la #LigaMX se va a resolver en los próximos días pic.twitter.com/xkmUY3anEA — Cesar Guerreros (@Cesargd5) January 25, 2024

“Sí y no porque tiene mucha calidad. Es muy buena persona fuera del terreno de juego, ya en el responde siempre, pero creo que sabemos que nadie es indispensable en el futbol, en la vida, en general. Siempre un lugar se puede ocupar con alguien más, sea más o menos. Duele a pesar de que no me lo hicieron a mi, me siento raro porque es una persona que estimo y que representaba bien a los colores de Cruz Azul, pero son situaciones que no estoy yo al día a día de lo que pasó”, apuntó.