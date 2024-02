Álvaro Fidalgo se sincera después del partido contra Mazatlán

Después del partido que enfrentó América ante Mazatlán de la Jornada 9, en el cual alcanzaron a rescatar el empate, Álvaro Fidalgo, mediocampista español, compartió con los medios las circunstancias que se están experimentando en el equipo.

Las lesiones y el cuadro de infección que presentan algunos futbolistas de las Águilas plantea un reto, no solo para el técnico André Jardine sino a los propios jugadores ya que se tiene un cuadro titular diferente cada partido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Dani Alves: Cuatro años y medio de prisión y 150 mil euros que, ¿Neymar ayudó a pagar?

Es por eso que Fidalgo hizo presente la situación de jugar bastantes partidos en un lapso de tiempo de alrededor de un mes. “Son cosas que pasan en el club y que la gente muchas veces no lo sabe y es algo que pesa porque hay bajas y con tantos partidos no hemos podido estar juntos porque hay lesiones, covid, resfriados, yo estuve así contra Estelí y si te toca jugar, tienes que jugar y no es excusa, son 10 juegos en 30 días, es una locura pero hay que afrontarlo así y si hay que jugar cansado, hay que hacerlo”, mencionó.

Aunque no están en su mejor momento, dentro del América saben que en cualquier instante puede cambiar y las oportunidades de esto aparecen tarde o temprano, y una de ellas podría ser el próximo encuentro ante Cruz Azul.

“Es una obligación ganar, no estamos en nuestro mejor momento y el sábado viene un Clásico contra Cruz Azul y un clásico siempre hay que ganarlo pero es verdad que no estamos en nuestro mejor momento y el sábado es un buen partido para darle la vuelta a eso”, comento el mediocampista español.

Y ahora sí, ¡Que se agarren todos!

EL CLÁSICO JOVEN SE JUEGA ESTE SÁBADO

🔥🔥🔥🔥🔥🔥



El mejor equipo del torneo, contra el Campeón.

¡Una guerra en el Azteca!



🦅AMÉRICA🆚CRUZ AZUL💙



🕣21:00 Hrs

📻730 AM y 96.9 FM

🖥️ https://t.co/IIt8BW2FSS

📲 GRATIS en la App W Deportes pic.twitter.com/Smz2Z0p39Y — W Deportes (@deportesWRADIO) February 22, 2024

América y Cruz Azul se enfrentarán el sábado (9:00 pm) en el estadio Azteca, partido correspondiente a la Jornada 8, está es una oportunidad para los de coapa de darle la vuelta a su situación y es que, un clásico puede levantar ‘muertos’.