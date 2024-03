Tigres y el futbol mexicano es criticado por aficionados argentinos: “No compiten”

Una nueva oportunidad se dio para que seguidores argentinos, en redes sociales, criticarán a los equipos de la Liga MX y a quien le llovieron más críticas, fueron a los actuales subcampeones del futbol mexicano, los Tigres.

En enero del presente año, un reto viral en TikTok sobre preguntas en el que fueron cuestionados sobre cómo le iría a los felinos si jugasen en la Primera División de Argentina y lo que mencionaron fue que no estarían ni entre las primeras diez posiciones.

Aunque no quedó ahí, diversos seguidores también comentaron que ni siquiera les alcanzaría para estar a mitad de la tabla, siendo un equipo que no podría competirle a Boca Juniors, River Plate, Newell’s Old Boys, Vélez Sarsfield, Racing, entre otros.

Tigres inicia semana de prácticas en días de receso en Liga por la Fecha FIFA pic.twitter.com/t9t6tGO7LP — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) March 19, 2024

En su mayoría, los seguidores que cuestionaron al conjunto mexicano, eran de Boca Juniors por lo que no tuvieron piedad para decir que no competirían, “Yo creo que terminaría mitad de tabla, 12 o 13, por ahí. Los mexicanos no compiten”, comentaron algunos.

El más tajante y duro fue al último cuestionado por el reto, “¿Tigres de México? No, último. Un equipo mexicano termina en último”, sentenció. En duelos contra equipos argentinos, los Tigres tienen un saldo positivo, en cuatro oportunidades de Copa Libertadores, suma tres empates y una victoria.