Alan Sosa, jugador de Gimnasia de La Plata es acusado de secuestro en Argentina

La madrugada de este marte fue detenido por las autoridades, Alan Sosa el delantero del Gimnasia y Esgrima La Plata tras ser acusado por privar de su libertad a su Sofía Szepietowski, su pareja sentimental, quien además fue amenazada antes de retenerla en su casa.

Luego de que los agentes de la Policía fueran alertados de un conflicto familiar, acudieron a la vivienda del jugador que se encuentra en Gonnet, en la provincia de Buenos Aires, donde encontraron a la mujer llorando y en estado de shock.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul ya perfila a un súper goleador como su primer refuerzo para el verano; ¿Quién de los tres delanteros se iría?

De acuerdo con información del diario deportivo Olé, todo comenzó tras una discusión que tuvieron Alan Sosa y su novia el lunes por la noche y cuando intentó salir de la vivienda, el delantero la mantuvo cautiva en el domicilio.

“Que conste que antes de llamar a la Policía les pedí ayuda y me dijeron que no podían hacer nada. Era él o yo y me tocó elegirme”, escribió Sofía Szepietowski en sus redes sociales, donde incluso compartió capturas de pantalla de una conversación que tuvo vía WhatsApp con la mamá del atacante.

🚨 #ALERTA | Detuvieron a Alan Sosa, futbolista de Gimnasia, por violencia de género contra su pareja.



📌 La víctima realizó la denuncia en la Comisaría 13 de Gonnet durante la medianoche, según pudo saber @okdobleamarilla



📌 La causa está caratulada como “privación ilegítima… pic.twitter.com/gcpmoYQICf — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) February 25, 2025

El medio ya mencionado aseguró que Alan Sosa quedó imputado por “privación ilegal de la libertad y coacción agravadas por el vínculo”, pero la situación podría cambiar debido a las pericias que se realizarán por todo lo que se derivó en la discusión, ya que según lo informado el delantero le quitó las llaves del portón eléctrico y le impidió salir reteniéndola con palabras denigrantes, despectivas y amenazas.

El extremo izquierdo fue esposado y fue llevado a la Comisaría Decimotercera de Gonnet. El Gimnasia de La Plata, lanzó un comunicado en el que aseguró que activó el Protocolo de Prevención y Acción Institucional y le brindará espacio al jugador para que reflexione todo lo ocurrido.

Por lo tanto, todo parece indicar que Alan Sosa quedará descartado para el juego ante Unión que se disputará en Santa Fe en el marco de la octava jornada de la liga argentina.