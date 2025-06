Jugadores de la Juventus “quedan atrapados” en conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel

Lo que parecía una postal típica de relaciones públicas, futbolistas sonriendo con el expresidente Donald Trump en la Oficina Oval, terminó convirtiéndose en un mensaje ambiguo y cargado de tensión sobre la guerra entre Israel e Irán.

En la foto aparece Weston McKennie, Timothy Weah y directivos de la Juventus junto a Donald Trump. Detrás de ellos, la bandera estadounidense. Al frente, el magnate republicano manda un mensaje escalofriante:

“Nadie sabe lo que voy a hacer… tal vez lo haga, tal vez no.”

Aquello no tiene que ver con futbol, ni con la visita. Se refiere a una posible intervención militar estadounidense en apoyo a Israel. Un mensaje de guerra con un marco deportivo de fondo.

Conflicto en puerta

La escena tuvo lugar este 18 de junio. Trump recibió al club italiano con motivo de su gira por Estados Unidos. Estaban presentes también el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el empresario John Elkann, director ejecutivo de Exor y de la Juventus.

No hubo advertencia ni guion. Desde el escritorio presidencial, Trump lanzó lo que algunos analistas ya catalogan como una “advertencia abierta” hacia Irán, con matices de propaganda electoral. El mensaje fue transmitido con cámaras oficiales, sin filtros ni asesoría diplomática visible.

El fútbol como excusa

En redes sociales, el momento reventó por su tono desconcertante. Lo que empezó como una foto conmemorativa fue tomado por la prensa internacional como un “clip surrealista”. No es para menos: nunca antes un discurso bélico de esa magnitud había sido lanzado en un contexto tan alejado de lo geopolítico.

No se habló de táctica, ni de fichajes. Trump no felicitó al club por su historia, ni mencionó logros deportivos. La Juventus no ha declarado nada oficial sobre el asunto. Solo rostros serios, incómodos, que acompañaron sin querer una declaración con consecuencias internacionales.